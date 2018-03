ublox erreichte 2017 ein solides Umsatz- und Ergebniswachstum DGAP-News: u-blox AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis ublox erreichte 2017 ein solides Umsatz- und Ergebniswachstum (News mit Zusatzmaterial) 14.03.2018 / 19:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Thalwil, Schweiz - 14. März, 2018 - ublox (SIX:UBXN), ein weltweit führender Anbieter von Chips und Modulen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation, gibt das Jahresergebnis für 2017 bekannt. Finanzielle Highlights ublox erreichte 2017 ein solides Umsatz- und Ergebniswachstum: * Der konsolidierte Umsatz der ublox betrug CHF 403.7 Millionen in 2017, ein Wachstum von 12.1% verglichen mit 2016. * Der Bruttogewinn konnte von CHF 167.1 Millionen auf CHF 184.0 Millionen erhöht werden, was einer weiterhin guten Bruttogewinnmarge von 45.6% entspricht. * Der Betriebsgewinn (EBIT) adjustiert stieg von CHF 69.8 Millionen auf CHF 78.0 Millionen, eine Zunahme von 11.8% verglichen mit 2016. * Die adjustierte EBITDAMarge beläuft sich auf 24.2%, die adjustierte EBITMarge beläuft sich auf 19.3%. * Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg von CHF 59.0 Millionen auf CHF 65.1 Millionen, eine Zunahme von 10.3% verglichen mit 2016. * Die EBITDAMarge beläuft sich auf 21.6%, die EBITMarge beläuft sich auf 16.1%. * Steigerung des adjustierten Reingewinns um 5.1% von CHF 54.8 Millionen auf CHF 57.6 Millionen, was einer adjustierten Reingewinnmarge für 2017 von 14.3% entspricht. * Steigerung des Reingewinns um 11.0% von CHF 46.2 Millionen auf CHF 51.3 Millionen, was einer Reingewinnmarge für 2017 von 12.7% entspricht. * Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit von CHF 60.5 Millionen entspricht 15.0% des Umsatzes. * Solide Bilanz mit einer hohen Eigenkapitalquote von 60.7%. Video summary: https://www.u-blox.com/en/shareholder-letter Geschäftsbericht: https://www.u-blox.com/en/report Präsentation: https://www.u-blox.com/sites/default/files/documents/Presentation_Full_Year_2017.pdf Ganze Pressemitteilung: https://www.u-blox.com/en/investor-news/financial-results-2017 Über ublox u-blox (SIX:UBXN) ist ein globaler Anbieter von führenden Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien für Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermärkte. Ihre Lösungen ermöglichen es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre genaue Position zu bestimmen und drahtlos über Mobilfunk- und Kurzstreckennetze zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem produktunterstützender Datendienste ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Thalwil, Schweiz, ist weltweit präsent und verfügt über Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Find us on Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter @ublox and YouTube u-blox Kontakte Thomas Seiler, Chief Executive Officer Tel.: +41 44 722 74 22 E-mail: thomas.seiler@u-blox.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Roland Jud, Chief Financial Officer Tel.: +41 (44) 722 74 25 E-Mail: roland.jud@u-blox.com Finanzkalender Generalversammlung: 24. April 2018 Halbjahresergebnisse 2018: 24. August 2018 Analystentag: 21. November 2018 Vorbehalt Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige Auffassung des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der u-blox Gruppe wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu gehören Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe, die Möglichkeiten, dass die Produkte der Gruppe veralten, die Fähigkeit der Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen, die Fähigkeit der Gruppe, rechtzeitig neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte Umfeld, in dem die Gruppe operiert, das aufsichts-rechtliche Umfeld, Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der Gruppe, Erlöse zu erzielen und Rentabilität zu erreichen, sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre Expansionsprojekte zeitgerecht zu realisieren. Sollten einzelne oder mehrere der entsprechenden Risiken oder Unsicherheiten zum Tragen kommen oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als unrichtig erweisen, so können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Angaben in dieser Mitteilung abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch u-blox zur Verfügung gestellt und entsprechen dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Veröffentlichung. u-blox übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen, basierend auf neuen Informationen, zukünftige Ereignisse, etc. Die Pressemitteilung der Jahreszahlen 2017 wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version. ublox AG Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Switzerland Phone +41 44 722 74 44 Fax +41 44 722 74 47 info@u-blox.com www.ublox.com 