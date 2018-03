Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Heute im Fokus: Rheinmetall und Flixbus.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte am Mittwoch die Rheinmetall-Aktie. Der Düsseldorfer Autozulieferer und Rüstungskonzern erhält einen Großauftrag aus Australien und wird dem Land für rund zwei Milliarden Euro 211 gepanzerte Transportwagen liefern. Der britische Wettbewerber BAE Systems hatte sich auch darum beworben. Anders als bei zuletzt immer wieder verschobenen Genehmigungen für Aufträge unter anderem aus der Türkei dürfte es diesmal keine Verzögerungen bei der Ausführung geben. Am heutigen Donnerstag präsentiert Rheinmetall seine Jahresbilanz.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem Aktienkernportfolio mit aktuell 15 Titeln, beinhaltet unser Musterdepot fünf ausgewählte Wikifolio-Zertifikate. Die Portfoliomanager der fundamental ausgerichteten Wikifolios - "Dividende und Eigenkapital Deutschland", "ROGO US ...

