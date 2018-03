Liebe Leser,

galoppierende Geldentwertung, miese Wirtschaftszahlen und großflächige Versorgungsengpässe - das ist Realität in Venezuela. Das sozialistische Regime klammert sich mit allen Tricks an die Macht und hat gerade ein neues "Kaninchen" aus dem Hut gezaubert. Denn als erster Staat hat Venezuela eine eigene Kryptowährung an den Markt gebracht. Der "Petro" soll nicht nur Geld von Investoren ins Land bringen, sondern auch als offizielles Zahlungsmittel dienen. Um dies sicherzustellen, ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...