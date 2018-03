London (ots/PRNewswire) - Gresham (http://www.greshamtech.com/), ein in London ansässiges FinTech-Softwareunternehmen und führender Anbieter von Datenintegritätslösungen für Unternehmen kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit Trax an, der Geschäftssparte für Post-Trade-Dienstleistungen und europäische Marktdaten von MarketAxess. Trax wird mithilfe der Clareti-Plattform von Gresham einen anspruchsvollen 3-Wege-Abgleichsservice für behördliches Transaktions-Reporting betreiben.



Für ein vollständiges und korrektes Reporting von Transaktionen unter MiFID II ist der Datenabgleich (Reconciliation) verpflichtend. Der Regulatory Technical Standard (RTS) 22, Artikel 15, besagt, dass Investmentunternehmen einen Abgleich der unternehmenseigenen Transaktionsdaten und der von den zuständigen nationalen Behörden (National Competent Authorities, NCAs) veröffentlichten Handelsdaten durchführen müssen. Der neue ARM (Approved Reporting Mechanism)-Dienst bietet Unternehmen höhere Zuverlässigkeit in Bezug auf die Datenintegrität und ist über verschiedene Handelssysteme und Standorte des Transaktions-Reportings hinweg einsetzbar.



Die meisten Handelsunternehmen haben zwar die behördlichen Berichtspflichten unter MiFID II umgesetzt und die entsprechende Transparenz geliefert, sind aber auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre betrieblichen Kontrollinstrumente mit größerer Effizienz und besserer Datenqualität einzusetzen.



Ian Manocha, Vorstandsvorsitzender von Gresham, meinte hierzu: "Einige ARM-Dienste können nur einfache Berichtsprozesse liefern und sind durch veraltete Software limitiert, die die Effizienz und Komplexität des angebotenen Dienstes begrenzen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Trax, das mit diesem einfachen 3-Wege-Datenabgleich in Echtzeit selbst seinen komplexesten Kunden erstmalig ein Produkt anbieten kann, das absolut vertrauenswürdig ist."



Die individuelle Verantwortlichkeit bekam durch die Einführung des sogenannten Senior Manager Regime durch die Finanzkontrollbehörden (FCA) einen deutlich höheren Stellenwert, da weitreichende Konsequenzen für Führungskräfte vorgesehen sind, die in Bezug auf das Transaktions-Reporting keine Kontrolle und effektive Anleitung vorweisen können. Die Clareti-Plattform von Gresham liefert absolute Präzision und weist eine ganzheitliche Kontrolle zwischen unterschiedlichen Handelssystemen, Reporting-Systemen und NCAs auf.



Chris Smith, Vorsitzender von Trax, fügte hinzu: "Gresham bietet eine innovative Technologielösung, mit der wir unsere Datenkontrollinstrumente effizient konfigurieren können. Die Geschwindigkeit der Kundenintegration hat sich als wichtiger Vorteil während des Onboarding-Prozesses erwiesen, da verschiedene Datenformate und höchste Datenvolumen angeboten werden. Mit Gresham können wir unseren Kunden eine Abgleichslösung zur Einhaltung ihrer Berichtspflichten anbieten, in die sie volles Vertrauen haben können und die ihnen die vollständige Kontrolle über ihre Datenintegrität bietet."



Peyman Mestchian, FinTech-Experte und -Berater kommentierte: "In der aktuellen ereignisgesteuerten Welt mit Echtzeit- und Intraday-Handel ist die Sicherstellung der Datenqualität eine kritische Aufgabe. Die Auswirkung ungenauer und fehlender Daten und die Kosten für manuelle Korrekturen sind höher denn je. Ein Service, der operationelle Integrität liefern kann, wird diesen Markt aufrütteln."



