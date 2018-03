Disruptive Terminaltechnologie und Preisgestaltung sollen Bereitstellung beschleunigen

Avanti Communications Group plc ("Avanti"), führender Satellitenbetreiber und Anbieter von Datenkommunikationsdiensten per Ka-Band-Satelliten in Großbritannien, Europa, im Nahen Osten und in Afrika, entwickelt mit seinem Partner Isotropic Systems, Anbieter von Satellitenterminals der nächsten Generation, selbst installierende, vollständig elektronische Scanning-Terminals.

Mit dieser Partnerschaft signalisiert Avanti sein Vertrauen darauf, dass die tranformatorische optische Technologie neue Märkte durch disruptive Preisgestaltung und ein größeres Spektrum an Mobilitätsanwendungen erschließen wird, die Verbraucher, Behörden und Unternehmenskunden flexibel nutzen können.

Isotropic Systems gestaltet die Terminals individuell gemäß der Vorgaben von Avanti mit besonderem Augenmerk auf nahtloses Mehrstrahl-Tracking, marktführende Momentanbandbreite und deutlich niedrigere Preisen. Dank der innovativen Technologie kann Avanti außerdem feste Breitbanddienste bieten, die 90 Prozent weniger Strom bei extrem hoher Leistung und Zuverlässigkeit verbrauchen. Ein funktionsfähiger Prototyp wird für Anfang 2019 erwartet, während die Serienproduktion 2020 anlaufen soll.

Graham Peters, Managing Director of Government Solutions, Avanti Communications, erklärte:"Wir freuen uns, mit unserem Partner Isotropic Systems auf Basis dieser disruptiven und innovativen Technologie neue Marktchancen zu erschließen. Avanti konzentriert sich auf die Bereitstellung kosteneffektiver Konnektivität mit hohem Durchsatz für unsere Kunden in EMEA."

"Die weltweite Nachfrage nach Breitband steigt von Tag zu Tag, und Satellitenbetreiber wie Avanti bauen ihr Ökosystem kontinuierlich aus, um HTS-Dienste auf unterversorgten Märkten einzuführen", kommentierte John Finney, Gründer und CEO von Isotropic Systems. "Mit unseren einzigartigen technischen Möglichkeiten und disruptiven Preisen kann Avanti die latente Nachfrage in Segmenten bedienen, die erheblich geringere CAPEX ohne Kompromisse bei der erwarteten Leistung voraussetzen. Nachdem wir das Vertrauen eines langjährigen Satellitenbetreibers gewonnen haben, engagieren wir uns verstärkt für unser Ziel, den Bedarf an Satellitendaten, Mobilität und Breitbanddiensten durch erheblich niedrigere Preise und vereinfachte Bereitstellung im Vergleich zu bestehenden Bodenterminals zu decken."

Informationen über Avanti Communications

Avanti sorgt überall für die richtige Verbindung im Privatbereich, in Unternehmen, bei Behörden und unterwegs.

Das Netzwerk aus HYLAS-Satelliten bietet in 188 Ländern einem Viertel der Weltbevölkerung flächendeckendes Internet. Mit der hohen Qualität und Flexibilität seiner Dienste erfüllt Avanti selbst die höchsten Ansprüche von Telko-Kunden überall auf der Welt.

Avanti ist der erste Anbieter von Satelliten mit hohem Datendurchsatz in EMEA. Aufgrund seiner dauerhaften Rechte an Orbitalpositionen und am Ka-Bandspektrum deckt Avanti einen Endmarkt mit über 1,7 Milliarden Teilnehmern ab.

www.avantiplc.com

Über Isotropic Systems

Isotropic Systems entwickelt das erste Multiservice-Terminal mit hoher Bandbreite, geringem Stromverbrauch und vollständig integriertem, hohem Durchsatz, mit dem die Satellitenindustrie aufgrund des breiten Spektrums an durchsatzstarken Diensten Neukunden jenseits traditioneller Märkte gewinnen kann. Die Branchenexperten und Wissenschaftler von Isotropic Systems haben sich durch zahlreiche Premieren im Bereich des Satellitenterminaldesigns einen Namen gemacht.

www.isotropicsystems.com

