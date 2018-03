Die G20-Staaten könnten kommende Woche das große Krypto-Verbot beschließen. Die Branche steuert gegen - und will schwarze Schafe nun selbst jagen.

Kurz vor dem Treffen der Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Argentinien bringt sich die Krypto-Branche in Stellung. Aus Sorge vor einer überscharfen Regulierung durch die wichtigsten Volkswirtschaften geloben Firmen, die bisher gut am unregulierten Boom verdient haben, Besserung.

Mit dabei: Google. Lange hatte der weltgrößte Werbevermarkter den Krypto-Rausch mitbefeuert - und die Hand aufgehalten. Abertausende Anzeigen windiger Bitcoin-Buden hat Google im Netz platziert; auf der hauseigenen Video-Plattform Youtube tummeln sich Reklameclips mit 20-jährigen angeblichen Krypto-Millionären.

Damit soll jetzt Schluss sein. Ab Juni wird Google keine Anzeigen mehr für Kryptowährungen oder -börsengänge (Initial Coin Offerings, ICOs) einblenden. Auch Börsen zum Handel von Kryptowährungen oder sogenannte Wallets, in denen sie gespeichert werden, dürfen nicht mehr beworben werden. Das Verbot gilt auch für Partnerseiten und Youtube.

Damit schließt sich Google dem sozialen Netzwerk Facebook an, das bereits im Januar Werbung für Bitcoin und Co. blockte, auch auf der Tochterplattform Instagram. Die Entscheidung wurde bei der Vorstellung des jährlichen "Bad Ads"-Reports bekanntgegeben, einer Bilanz über betrügerische Werbeanzeigen.

Eine konkrete Begründung für das Verbot der Werbung lieferte Google nicht. Facebook hatte den Schritt mit zu vielen betrügerischen Anbietern erklärt, die das aktuelle Interesse an Bitcoin und Co. ausnutzen wollten. Damit ist jegliche Krypto-Werbung - egal ob von windigen oder vielversprechenden Unternehmen - von den beiden größten Anzeigenplattformen im Netz ausgeschlossen.

"Diese Maßnahme könnte als eine Art Selbstschutz für Anleger vor Bitcoin und Co. interpretiert werden", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Neben der Bandbreite an zahlreichen Risikohinweisen scheinen digitale Taler in eine Art Kategorie für ,gefährliche Güter' eingestuft worden zu sein."

Die Entscheidung, mit der Google auf Werbeeinnahmen verzichtet, wird in der Branche als Alarmsignal interpretiert. Die Kurse der wichtigsten Kryptowährungen reagierten negativ. Bitcoin notierte am Mittwochabend acht Prozent im Minus bei 8.431 Dollar, Ethereum und Ripple gaben neun und fünf Prozent nach. Im Vergleich zu vergangenen heftigen Kursabstürzen fielen die Verluste aber verhältnismäßig moderat aus.

Die Branche ist im Umbruch: Herrschte lange ...

