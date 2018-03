Drei Hamburger Unternehmen arbeiten zusammen für den Online Erfolg. CoreMedia AG als Softwarelieferant und Tallence AG als Implementierungs-partner



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Hamburger Jungheinrich AG - weltweit führend in der Intralogistik - hatte sich im Juli 2017 im Rahmen einer umfangreichen Systemauswahl für ein neues Web Content Management System des Anbieters CoreMedia AG entschieden. Für die Umsetzung des mit einem engen Zeitplan versehenen ersten Projektabschnitts wurde man in Hamburg fündig. Die Tallence AG konnte den Wettbewerb der Implementierungspartner für sich entscheiden. "Wir bedanken uns für das Vertrauen das uns die Jungheinrich AG entgegengebracht hat und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit", so Martin Wagner, Vorstand Tallence AG.



Am 28. Februar 2018 ging die neugestalte Webseite der Jungheinrich AG online. In der ersten Projektphase wurden folgende Anforderungen erfolgreich abgeschlossen:



- Neue Corporate Website (deutsch/englisch)



- Länderwebseiten für Deutschland und das Vereinigte Königreich



- Anbindung der Akquiseprozesse an SAP



- Integration der Anbindung der Onlineshop-Daten aus dem Jungheinrich Profishop



- Automatisierte Bereitstellung von Produktdaten



Die CoreMedia Content Experience Plattform hat sich dabei als äußerst zuverlässig und erweiterbar erwiesen. Im nächsten Projektabschnitt werden alle Länderseiten in die CoreMedia Plattform übertragen und darüber hinaus die Integration weiterer Datenquellen fertig gestellt.



Über Jungheinrich:



Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.



Über CoreMedia:



CoreMedia wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, mit Niederlassungen in San Francisco, Arlington VA, London und Singapur. CoreMedia bietet eine Content Experience Plattform und setzt dabei auf einen intelligenten Omnichannel-Ansatz für Content Management, Digital Asset Management und tiefe eCommerce-Integrationen. Unsere Plattform für Branchenführer - darunter Calvin Klein, Tommy Hilfiger, T-Mobile, CLAAS, Continental, DMG Mori, KSB und YOOX Net-a-Porter - bietet eine intuitive redaktionelle Oberfläche, unschlagbare Flexibilität sowie robuste Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit. Die Fähigkeit, hervorragende Ergebnisse zu liefern, hat CoreMedia zu einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz verholfen - als das beste CMS für den eCommerce.



Weitere Informationen finden Sie unter www.coremedia.com



Über Tallence:



Die Tallence AG ist eine Technologie- und Managementberatung für die digitale Transformation.



Wir unterstützen unsere Kunden, die Digitalisierung zu ihrem Vorteil zu nutzen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Wir beraten, entwickeln und gehen dabei konkret und ergebnisorientiert vor. Ob internationaler Technologie-Konzern, traditioneller Mittelstand oder Öffentlicher Sektor: Der Nutzen für den Endkunden ist stets Leitidee und Antrieb von Tallence. Ihn stellen wir durch echte Expertenleistung und höchstes Engagement sicher. Unsere Klienten kommen aus so vielfältigen Branchen wie der TIME-Industrie, Handel, Maschinenbau, Energie und Tourismus. Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft NeoAnalytics GmbH arbeiten mehr als 85 IT-Entwickler, Maschine Learning Spezialisten und Management-Berater an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Marburg und Karlsruhe an zukunftsweisenden Themen der Digital Economy.



Mehr Informationen unter www.tallence.com



