Die Bitcoin Group strahlt zur Zeit keine große Sicherheit aus. Analysten aus den charttechnischen Schulen sind der Meinung, die Aktie habe nun den Kontakt zu einer wichtigen Untergrenze etwas verloren. Dies könne in den kommenden Wochen zu einem Problem werden. Möglicherweise stehen Kursbewegungen von mehr als 10 % an. Konkret: Die Aktie notiert nun nach dem Mittwoch deutlich unter 50 Euro. Hier war zuletzt in einer Abwärtsbewegung eine Unterstützung vermutet oder zumindest erhofft worden. Dies ... (Moritz von Betzenstein)

