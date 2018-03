Medigene begeistert an den Börsen derzeit zahlreiche Analysten und Investoren. Die Aktie hat sich auf den Weg gemacht, noch mehr Gewinne zu erzielen als in den vergangenen Wochen ohnehin schon. Jetzt geht es um Gewinne von 17 % und mehr, heißt es. Im Einzelnen: Der Wert ist bei Chartanalysten beliebt, da die Aktie in einen Aufwärtstrend übergegangen ist. Dabei kletterten die Kurse ausgehend von 12 Euro auf inzwischen mehr als 17,50 Euro. Das heißt, binnen kurzer Frist wurden mehr als 40 % Kursplus ... (Moritz von Betzenstein)

