Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja kritisiert Theresa May vor den Vereinten Nationen. Es gebe keinen Beweis dafür, dass Moskau hinter dem Giftanschlag stecke.

Nach der Reaktion Londons auf den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hat Russland Großbritannien im UN-Sicherheitsrat Hysterie vorgeworfen. Premierministerin Theresa May sorge für eine "hysterische Atmosphäre", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja am Mittwoch bei einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung des Gremiums in New York.

Der Ex-Doppelagent Skripal und seine Tochter waren Anfang März bewusstlos ...

