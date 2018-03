SINGAPUR (IT-Times) - Der Ride-Hailing Service Grab bietet nun auch Micro-Kredite und andere Financial Services sowie auch einen Fahrrad-Verleih Dienst in Südostasien an. Nachdem Grab, ein Mobility-Startup mit Sitz in Singapur, die Einrichtung einer eigenen Unit für Financial Services vollzogen hat,...

Den vollständigen Artikel lesen ...