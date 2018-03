Der Bitcoin macht, was eigentlich alle insgeheim wußten, aber niemand zugeben wollte. Er fällt. Massiv. Wie schnell, wie weit? Heute gilt die Weisheit: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Schauen Sie auf den 4-Stunden-Chart. So sieht eine ausbrechende Bear Flag schulbuchmäßig aus. Die blaue nach unten gerichtete Linie zeigt in etwa an, wie weit es nach unten theoretisch (!) abwärts gehen müßte. Ich hatte das ja im gestrigen Blog bereits alles beschrieben und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...