Die Sexismus-Debatte beschäftigt den Deutschen Werberat: 2017 verzeichnete die Einrichtung eine deutliche Zunahme der Beschwerden über geschlechterdiskriminierende Werbung.

Den Deutschen Werberat haben 2017 vor allem Beschwerden zu Geschlechterdiskriminierung und Sexismus beschäftigt. Insgesamt erreichten ihn Jahr 1389 Beschwerden zu 787 Fällen. Das war ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zu 2016, wie die Organisation am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie wird von den Mitgliedern des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft ZAW getragen.

Mit einem Plus von 18 Prozent überdurchschnittlich zugenommen haben Beschwerden über geschlechterdiskriminierende Werbung (321 Fälle). In rund einem Drittel dieser Fälle schloss sich der Werberat der Kritik an.

Einen besonders deutlichen Zuwachs von 27 auf 73 ...

