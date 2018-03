Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KFW - Die deutschen Bankenaufseher haben bei einer Sonderprüfung der Förderbank KfW zum Teil erhebliche Mängel in der Internen Revision der staatlichen Förderbank entdeckt. Die Innenrevision einer Bank muss prüfen, ob das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Bank gut funktionieren und ob es intern Fehler oder Manipulationen gab. Die Bafin wirft der KfW vor, dass die Innenrevision nicht genug Personal hat und nicht gründlich genug nachprüft, ob von ihr angemahnte Korrekturen auch umgesetzt wurden, hieß es. Die KfW bestätigte, dass die Interne Revision bei ihr geprüft wurde. Zu Details der Prüfung wollte sie sich aber nicht äußern. (HB S. 4)

DWS - Die DWS will bei einer der zentralen Aufgaben einer Fondsgesellschaft, die Stimmrechtsvertretung, nach dem bald anstehenden Börsengang einen Zahn zulegen. Das Engagement für Aktionärsrechte und gute Unternehmensführung soll ausgebaut werden. Den Unternehmen bescheinigt die Tochter der Deutschen Bank zwar Fortschritte bei der Corporate Governance, es bleibe aber noch Luft nach oben. (Börsen-Zeitung S. 4)

BLOHM + VOSS - Die Werft Blohm + Voss hat beste Aussichten, Kriegsschiffe für die Bundeswehr zu bauen. Das Unternehmen nimmt zwar nicht selbst an dem laufenden Bieterprozess teil. Die niederländische Werftengruppe Damen hat sich in ihrem Angebot aber verpflichtet, bei einem Zuschlag die vier MKS-180-Einheiten von Blohm + Voss bauen zu lassen. Wie weit die Kooperation geht, zeigt ein Brief, den Damen-Manager Hein van Ameijden an die Mitglieder der Bundestagsausschüsse Verteidigung und Haushalt geschickt hat. "Unsere beiden Unternehmen bewerben sich nach wie vor gemeinsam um das Projekt MKS 180", heißt es in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt. (HB S. 18)

