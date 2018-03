Liebe Trader,

Papiere des Modeherstellers Inditex sind zuletzt auf einen markanten Unterstützungsbereich aus 2013/2014 zurückgefallen und erreichten hierdurch zugleich ein attraktives Einstiegsniveau. Denn die Aktie konnte trotz frischer 2-Jahres-Verlaufstiefs im gestrigen Handel einen unübersehbaren Rebound an dieser Stelle vollziehen und merklich zur Oberseite zulegen. Die dabei an den Tag gelegte Kursdynamik machte unter Suchprogrammen Schlagzeilen, eine derartige Vola war bei der Aktie von Inditex schon lange nicht mehr zu beobachten. Aber auch die Indikatoren und Oszillatoren auf Wochenbasis weisen auf einen derzeit überverkauften Zustand der Aktie hin. Möglicherweise geht jetzt hieraus eine astreine Trendwende hervor und bietet sich geradezu bestens für ein spekulatives Long-Investment auf kurzfristiger Basis an.

Long-Chance:

Ausgehend von einer kurzfristigen Fortsetzung der am Mittwoch gestarteten Aufwärtsbewegung in der Inditex-Aktie, können erste Kursziele um 25,96 Euro abgeleitet werden. Darüber kann es nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung bis rauf zum EMA 200 auf Wochenbasis bei 28,51 Euro gehen. Spätestens an dieser Stelle muss eine mehrwöchige Pullbackphase eingeplant werden. Eine vernünftige Verlustbegrenzung sollte aber noch unter den jüngsten Verlaufstiefs von 22,81 Euro eingerichtet werden. Ein nachhaltiger Kursrutsch darunter zwingt die Aktie unweigerlich n den Unterstützungsbereich aus 2013 bei grob 20,00 Euro weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 25,25 Euro

Kursziel: 25,96 / 28,51 Euro

Stop: < 22,81 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,44 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Inditex S.A.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 25,25 Euro; 04:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.