Was Wikipedia zum 15. März hat 1867: In Österreich wird im Zahlungsverkehr die Postanweisung eingeführt. 1892: Jesse W. Reno erhält in den USA das Patent für sein schräges Förderband, den Vorgänger der Rolltreppe. 1906: Die zum Automobilbau entschlossenen Geschäftspartner Henry Royce und Charles Rolls lassen ihre neu gegründete Firma Rolls-Royce Limited in Manchester eintragen. 1909: Gordon Selfridge eröffnet sein erstes Selfridges-Kaufhaus in der Londoner Oxford Street. 1924: In Deutschland werden die letzten Papiermark im Nennwert von fünf Billionen Mark gedruckt. Sie entsprechen nach derWährungsreform desselben Jahres fünf Rentenmark. 1951: Das Parlament des Iran (Madschles) beschließt...

