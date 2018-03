SYGNIS AG: SYGNIS kündigt Abschluss der Restrukturierung des Sales- und Marketingteams an für weiterhin starkes Umsatzwachstum DGAP-News: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges SYGNIS AG: SYGNIS kündigt Abschluss der Restrukturierung des Sales- und Marketingteams an für weiterhin starkes Umsatzwachstum (News mit Zusatzmaterial) 15.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 15. März 2018 SYGNIS kündigt Abschluss der Restrukturierung des Sales- und Marketingteams an für weiterhin starkes Umsatzwachstum - Team im letzten Jahr auf mehr als 30 Mitarbeiter vergrößert - Reorganisation des Teams, um separate Umsatzquellen von Produktverkäufen und Partnerschaftsvereinbarungen in den Fokus zu rücken - Verkauf und Marketing konzentriert sich auf das fortlaufende Wachstum - SYGNIS prognostiziert Verkäufe von EUR 7,8 Millionen (ungeprüft) in 2017 inklusive eines organischen Wachstums auf vergleichbarer Basis von 24% Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 15. März 2018 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute die Restrukturierung des Verkaufs- und Marketingteams bekannt. Diese Maßnahme dient der kontinuierlichen Unterstützung des starken Umsatzwachstums. Ein Direktverkauf- und Vertriebsteam mit dem Fokus Produktverkauf wurde geschaffen, während sich das Business Development-Team auf Partner- und Servicemöglichkeiten konzentriert. Das Marketingteam, welches für die kürzlich eingeführte Expedeon-Produkt-Website sowie umfassende Marketingaktivitäten verantwortlich ist, wird beide Teams bei der Neukundengewinnung und bei der Generierung neuer Absatzmöglichkeiten unterstützen. Die Akquisitionen tragen weiterhin zum jährlich Umsatzwachstums bei, von EUR 1,8 Millionen in 2016 auf EUR 7,8 Millionen (ungeprüft) im Jahr 2017. Des Weiteren hält unser organisches Wachstum, ein Grundpfeiler unserer ,Grow, Buy, Build Strategie', Schritt mit dem jährlichen Wachstum auf vergleichbarer Basis von 24%, welches durch unser starkes Verkaufs- und Vertriebsteam ermöglicht wurde. Diese Veränderungen im Team folgen der signifikanten Expansion auf über 30 Mitarbeiter. Diese Reorganisation ist wichtig für das starke Umsatzwachstum. Unser Team konzentriert sich auf das Erreichen eines überdurchschnittlichen organischen Wachstums in allen Bereichen unseres Produkt- und Services-Portfolios. Dr. Heikki Lanckriet, Vorstandsvorsitzender und CSO der SYGNIS AG, sagte: "Wir werden uns auch weiterhin auf unsere ,Grow, Buy and Build Strategie' fokussieren, die mithilfe eines starken Verkaufs und Marketings das herausragende Umsatzwachstum antreibt. Die veränderte Aufstellung des Teams war erforderlich, um die zahlreichen kommerziellen Möglichkeiten, die sich in unserem Produkt- und Technologieportfolio ergeben, voll auszuschöpfen. Dies sind die Grundbausteine, denen wir das jährliche Umsatzwachstum und das im Branchenvergleich überdurchschnittliche organische Wachstum verdanken." Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO Tel: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations) Dr. Claudia Gutjahr-Löser Managing Director Tel: +49 89 210228 0 E-Mail: sygnis@mc-services.eu Zyme Communications (Trade and UK Media Relations) Katie Odgaard Tel: +44 (0)7787 502 947 E-Mail: katie.odgaard@zymecommunications.com Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com SYGNIS entwickelt und vermarktet hochwertige, einfach zu bedienende, zuverlässige Produkte für die Genom- und Proteomforschung, basierend auf seinen proprietären Technologien, und bietet eine breite Palette von Lösungen, die auf die wichtigsten Herausforderungen der Molekularbiologie ausgerichtet sind. Mit Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen Arbeitsablauf abdecken, umfasst das hochmoderne Angebot der Gruppe einfach zu verwendende Standardprodukte sowie kundenspezifische Dienstleistungen und unterstützt Wissenschaftler von der akademischen Welt bis hin zur kommerziellen Fertigung. Die Produkte von SYGNIS werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. SYGNIS AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur, die unter der Marke Expedeon agieren. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03). ### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der SYGNIS AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. ### Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PAYWSOWAHP Dokumenttitel: marketing_Ger 15.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@sygnis.com Internet: www.sygnis.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 664309 15.03.2018

ISIN DE000A1RFM03

AXC0053 2018-03-15/07:30