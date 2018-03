Befesa setzt nach Rekordjahr 2017 organisches Wachstum fort DGAP-News: Befesa S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Befesa setzt nach Rekordjahr 2017 organisches Wachstum fort 15.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Befesa setzt nach Rekordjahr 2017 organisches Wachstum fort * Gesamtjahresumsatz steigt auf 725 Mio. EUR (+18%), bereinigtes EBITDA [1] 172 Mio. EUR (+30%), bereinigtes EBIT1 144 Mio. EUR (+39%) * Volumen auf neuem Rekordniveau in beiden Kernsegmenten * Stabiles, risikoarmes Wachstum durch anhaltend starken Cashflow, reduziertem Verschuldungsgrad und erweitertes Hedging-Programm * Ergebnisprognose 2018: weiteres, einstelliges Wachstum bei stabiler Kapazität; Kapazitätsausbau am Standort in der Türkei ab viertem Quartal Luxemburg, 15. März 2018 - Befesa S.A. ("Befesa"), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, erwartet nach dem Rekordergebnis 2017 für 2018 weiteres Ergebniswachstum im einstelligen Bereich. Im Geschäftsjahr 2017 steigerte Befesa seinen Umsatz deutlich um 18% auf 725 Mio. EUR. Darüber hinaus entwickelte sich das bereinigte EBITDA im Rahmen der zum Börsengang bekanntgegebenen Prognosen positiv und wuchs um 30% auf 172 Mio. EUR. Das bereinigte EBIT steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls signifikant um 39% auf 144 Mio. EUR. Die Margen lagen entsprechend bei 24% und 20%. Befesa erwirtschaftete 2017einen Jahresüberschuss von 49 Mio. EUR (2016: Nettoverlust von 53 Mio. EUR). Javier Molina, CEO von Befesa, sagte: "Das vergangene Jahr war über alle Segmente hinweg ein Rekordjahr für Befesa. Auch für 2018 erwarten wir, unser erfolgreiches Wachstum fortsetzen zu können. Die Umsetzung unserer nächsten organischen Wachstumsinitiativen, einschließlich der Kapazitätserhöhung in unserem Werk in der Türkei im vierten Quartal, hat absolute Priorität und wird die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens im Jahr 2018 und darüber hinaus unterstützen." Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit [2] verbesserte sich 2017 weiter und lag zum Jahresende bei 91 Mio. EUR (Vorjahr: 56 Mio. EUR). Die positive Wachstumsdynamik wird sich voraussichtlich auch 2018 fortsetzen. Am 7. Dezember trat darüber hinaus eine neue Finanzierungsvereinbarung in Kraft, welche das ausstehende PIK-Darlehen sowie die High-Yield-Anleihe und andere Finanzierungen ersetzt. Durch den starken Cash Flow verbesserte das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres 2017 seinen Verschuldungsgrad (Verhältnis von Nettoverschuldung [3] zum bereinigten EBITDA) auf x2,4 gegenüber x3,5 Ende 2016. Auch das disziplinierte Preisabsicherungsprogramm für Zink (Hedging-Programm) wurde bis Ende 2020 erweitert. In 2017 besicherte Befesa 73kt Zink (entspricht 59 % der Zink-Ertragsmenge) zu 1,876 EUR pro Tonne und verkaufte zusätzliche 51kt (entspricht 41 % der Zink-Ertragsmenge) zu einem durchschnittlichen Marktpreis von 2.572 EUR pro Tonne. Daraus ergab sich ein effektiver durchschnittlicher Zinkpreis für Befesa von 2.160 EUR pro Tonne. Für 2018 hat Befesa die Zink-Absicherung auf 92kt (rund 70 % der erwarteten Zink-Gesamtertragsmenge) zu 2.051 Euro pro Tonne erweitert. Unter Annahme des durchschnittlichen Marktpreises der Londoner Metallbörse für 2017 von EUR 2.572 pro Tonne für die verbleibenden unbesicherten 30%, berechnet sich ein durchschnittlicher Zinkpreis von 2.207 EUR pro Tonne in 2018. Für die Jahre 2019 und 2020 hat Befesa jeweils 92kt zu 2.306 EUR bzw. 2.245 EUR pro Tonne abgesichert. Die Wachstumsstrategie von Befesa im Jahr 2018 umfasst die Kapazitätserweiterung im Segment Steel Dust Services in der Türkei und den Bau einer Waschanlage für Wälzoxid in Südkorea. Im Segment Aluminium Salt Slags Services investiert Befesa in effiziente Ofenanlagen in den Werken in Barcelona und Bilbao und erweitert die Kapazitäten im Werk Hannover. HINWEIS Der Jahresbericht sowie die Präsentation für Analysten und Investoren sind auf der Investor Relations Webseite von Befesa verfügbar ( http://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/informes-presentaciones/index.html). Die Jahreshauptversammlung findet am 26. April in Luxemburg statt. Befesa wird die Geschäftszahlen für das erste Quartal am 24. Mai 2018 vorlegen. ___ [1] Im bereinigten EBITDA und bereinigten EBIT sind Einmaleffekte wie diverse Veräußerungen, der Börsengang und andere einmalige Sonderaufwendungen nicht enthalten. [2] Hinweis: Der gesamte Free Cash Flow, gemessen als bereinigtes EBITDA +/- Veränderung des Betriebskapitals - Instandhaltungs-CapEx - Steuern, beträgt für das Gesamtjahr 2017 ca. 133 Mio. EUR. [3] Die Nettoverschuldung betrug zum 31. Dezember 2017 rund 406 Mio. EUR. Über Befesa Befesa ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. 