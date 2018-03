Adler Modemärkte AG: Vorstand strebt EBITDA-Wachstum von mehr als 50% bis 2020 an DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Adler Modemärkte AG: Vorstand strebt EBITDA-Wachstum von mehr als 50% bis 2020 an 15.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. "Strategie 2020" stellt Weichen für profitables Wachstum: Vorstand strebt EBITDA-Wachstum von mehr als 50% bis 2020 an Vorschlag zur Wiederaufnahme der Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,05 pro Stückaktie verabschiedet Haibach, 15. März 2018: Die Adler Modemärkte AG hat das Geschäftsjahr 2017 trotz eines schwächeren Umsatzes mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung abschließen können. Vor dem Hintergrund eines weiterhin schwierigen Branchenumfeldes gingen die Umsatzerlöse mit EUR 525,8 Mio. erwartungsgemäß leicht zurück (Vorjahr: EUR 544,6 Mio.). Das bereinigte operative EBITDA stieg demgegenüber um 7,2% auf EUR 25,4 Mio. (2016 bereinigt: EUR 23,8 Mio.). Das ausgewiesene EBITDA lag aufgrund eines Sondereffektes aus Immobilienverkäufen bei EUR 32,0 Mio. und damit 37,3% über dem ausgewiesenen Vorjahreswert von EUR 23,3 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um EUR 9,1 Mio. auf EUR 15,6 Mio. Der Konzernjahresüberschuss verbesserte sich mit einem Wert von EUR 3,9 Mio. ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresergebnis von EUR 0,4 Mio. Zentrale Kosteneffizienzmaßnahmen zeigen Wirkung - Rohertragsmarge deutlich gestiegen Die seit 2016 eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung der Kosten und Steigerung der Effizienz haben im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Wirkung gezeigt. So verringerten sich die Personalkosten vor allem durch eine bessere Personaleinsatzplanung im Vorjahresvergleich um 5,3% auf EUR 96,9 Mio. (2016: EUR 102,3 Mio.). Der Materialaufwand konnte durch eine Anpassung der Einkaufsvolumina, eine optimierte Bestandführung und eine effizientere Altwarenvermarktung um EUR 12,4 Mio. auf EUR 244,1 Mio. reduziert werden. In der Folge verbesserte sich die Rohertragsmarge um 70 Basispunkte auf 53,6% (2016: 52,9%). Mit dem Wechsel des Logistikdienstleisters zum 1. Januar 2019 hat ADLER Ende 2017 zudem die Basis für weitere signifikante Einsparungen im unteren bis mittleren einstelligen Millionenbereich ab dem Jahr 2019 gelegt. Free Cashflow auf Rekordniveau und hohe Liquidität ADLER konnte den Free Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr substanziell verbessern. Mit EUR 35,9 Mio. lag die Kennziffer EUR 24,5 Mio. über dem Vorjahreswert von EUR 11,4 Mio. Entsprechend positiv entwickelten sich die Liquiditätsreserven des finanziell sehr solide aufgestellten Unternehmens: Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich zum 31. Dezember 2017 auf einen Wert von EUR 63,3 Mio., womit sie sehr deutlich über dem Wert von EUR 42,8 Mio. zum Jahresende 2016 lagen. Die Bilanzqualität ist mit einer Eigenkapitalquote von 41,5% weiterhin hoch. Dividendenvorschlag von EUR 0,05 pro Stückaktie Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung und der sehr soliden finanziellen Basis sprechen sich Vorstand und Aufsichtsrat dafür aus, die Dividendenzahlung auf einem den schwierigen Rahmenbedingungen angemessenen Niveau wiederaufzunehmen. Auf der Jahreshauptversammlung am 9. Mai 2018 wird der Vorstand den Aktionären des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,05 pro dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen. Weiterentwickelte Strategie soll ab 2019 für nachhaltig profitables Wachstum sorgen Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der ADLER-Vorstand ein weiterhin schwieriges Branchenumfeld im Textileinzelhandel und geht daher von einem Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (EUR 525,8 Mio.) aus. Für das EBITDA wird mit einer Steigerung gegenüber dem bereinigten EBITDA 2017 (EUR 25,4 Mio.) auf eine Spanne von EUR 26-29 Mio. gerechnet. Es wird erwartet, dass die Effizienzsteigerungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Einkauf und Vertrieb positive Wirkung zeigen werden. Mit der Verabschiedung der "Strategie 2020", über die das Unternehmen am 28. Februar dieses Jahres berichtet hatte, hat sich ADLER das Ziel gesetzt, den Umsatz bis zum Jahr 2020 um mindestens 5% gegenüber 2017 zu steigern. Das EBITDA soll deutlich überdurchschnittlich um mindestens 50% wachsen. Bereits in 2019 werden substanzielle Verbesserungen erwartet. Ziel der neuen Strategie es, ADLER zu einer realen und digitalen Plattform für Menschen ab 55 Jahren zu machen, um damit sowohl die Frequenz, die Kundenbindung als auch den Umsatz je ADLER-Kunde zu erhöhen. In diesem Zusammenhang richtet ADLER seine Produkt- und Vertriebsstrategie sowie die Bereiche Kommunikation und Marketing noch stärker auf die Kundenbedürfnisse aus. Den vollständigen Bericht über das Geschäftsjahr 2017 mit einer detaillierten Darstellung der neuen Strategie 2020 finden sich im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns (in EUR Mio.) 2017 2016 Verände- rung Umsatzerlöse 525,8 544,6 -3,5% Warenrohertrag 281,8 288,1 -2,2% Gewinn vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen 32,0 23,3 +37,3% (EBITDA) Gewinn vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen 25,4 23,8 +6,7% (bereinigt) Betriebsergebnis (EBIT) 15,6 6,5 +140,0% Vorsteuerergebnis (EBT) 10,7 1,7 +529,4% Konzernjahresüberschuss 3,9 0,4 +875,0% Ergebnis je Aktie (in EUR) 1) 0,21 0,02 +950,0% Operativer Cashflow 21,2 22,2 -4,5% Free Cashflow 35,9 11,4 +215,8% 1) Basis: 18.510.000 Aktien 31. Dez. 31. Dez. 