FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FHUW XFRA DE0009780536 LBBW FDSPORTFOLIO WACHST. 0.500 EUR

FHUV XFRA DE0009780528 LBBW FDSPORTFOLIO RENDITE 0.780 EUR

FHUU XFRA DE0009780510 LBBW FDSPORTF.KONTINUIT. 0.550 EUR

FHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 0.310 EUR

FHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.220 EUR

FHUF XFRA DE0009766964 LBBW RENTEN EURO FLEX 0.230 EUR

FHUQ XFRA DE0009766881 LBBW MULTI GLOBAL R 0.620 EUR

FHUR XFRA DE0009766832 LBBW GELDMARKTFONDS R 0.300 EUR

FHUH XFRA DE0008484650 LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND 1.280 EUR

OG73 XFRA DE0005326482 LBBW ROHSTOFFE+RESSOURCEN 0.170 EUR

FHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 0.960 EUR

IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.509 EUR

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.202 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.081 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.226 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.182 EUR

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.020 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.242 EUR

LN3 XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1 0.081 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.089 EUR

AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.202 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.339 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.283 EUR

A35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.469 EUR

EV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.040 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.713 EUR

XQN XFRA US2186831002 CORE MOLDING TECH. DL-,01 0.040 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.069 EUR

XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.153 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.137 EUR

KSI XFRA TRAAKGRT91O5 AKSIGORTA TN 1 0.075 EUR

NDB XFRA SE0000427361 NORDEA BANK AB EO 0,40 0.680 EUR

KEE XFRA JP3236200006 KEYENCE CORP. 0.379 EUR

NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV. 0.014 EUR

NBZF XFRA FI0009902530 NORDEA BANK FDR/1 EO 0,40 0.680 EUR