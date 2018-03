FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US64118U1088 NQ MOBILE INC. ADR A/5

XFRA CH0249375764 AURIS MEDICAL HLDG SF-,40

RUT XFRA CA5368161017 LITHIUM X ENERGY CORP.

XFRA CA55028M1032 LUMINOR MEDICAL TECHS

TGE1 XFRA CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01

XFRA CA92870M1059 VOLT ENERGY CORP. O.N.

XFRA CA34959R2090 FORTIFY RESOURCES INC.