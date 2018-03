FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7TM XFRA US19241Q1013 COGINT INC. DL-,01

IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01

T7T XFRA GB00B0ZL5243 TRINITY CAPITAL PLC LS-01

AC6 XFRA AU000000ACX1 ACONEX LTD

21E XFRA FR0011950732 ELIOR GROUP SCA EO -,01

NAGN XFRA US6336438048 NATL BK GR.ADR 1/EO-,30