MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re will erneut Aktien zurückkaufen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er bis zur Hauptversammlung 2019 Aktien im Volumen von 1 Milliarde Euro zurückkaufen. Das aktuelle Programm in gleicher Höhe läuft noch bis zum diesjährigen Aktionärstreffen am 4. Mai. Auch im Jahr davor hatte der Konzern Aktien in diesem Volumen zurückerworben.

March 15, 2018 02:37 ET (06:37 GMT)

