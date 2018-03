OMV verlautbarte gestern Abend die Rückzahlung der 2011 begebenen Hybridanleihe (ISIN XS0629626663; EUR 750 Mio.). Darüber hinaus erwägt der Vorstand der OMV die Emission einer neuen Hybridanleihe im Volumen von EUR 500 Mio. Wienerberger gab gestern in einer Presseaussendung bekannt, das Geschäft für Flächenbefestigungen in Österreich zu verkaufen und sich auf Wachstumsmärkte in Osteuropa zu konzentrieren. Die österreichischen Geschäftsaktivitäten haben 2017 knapp 18 Mio. € Umsatz generiert. Gemäß Presseaussendung übernimmt der deutsche Baustoffspezialist Rohrdorfer im Rahmen eines Assetdeals das laufende Geschäft in Österreich mit vier...

