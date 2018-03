FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinenbauer Krones will seine Aktionäre mit einer höheren Dividende am Unternehmenserfolg im vergangenen Jahr beteiligen. Für das Geschäftsjahr 2017 werde eine im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent höhere Dividende je Aktie von 1,70 Euro vorschlagen, teilte der Konzern anlässlich der Präsentation seines Geschäftsberichts mit. Die am 22. Februar vorgelegten Ergebnisse wurden bestätigt. Der Umsatz von Krones stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 3,691 Milliarden Euro, das Konzernergebnis kletterte um 10,7 Prozent auf 187,1 Millionen Euro.

March 15, 2018 03:15 ET (07:15 GMT)

