Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Textilhändler sei an der Börse in den vergangenen Monaten zu stark abgestraft worden, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei weiterhin einer der besten seiner Branche. Zudem dürfte das Gewinnwachstum mit nachlassendem Gegenwind von der Währungsseite künftig das Umsatzwachstum überflügeln./tav/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-03-15/08:46

ISIN: ES0148396007