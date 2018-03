DAX-Analyse am Morgen: Wackelige Tendenz

Es war vor allem die adidas-Aktie, die den deutschen Leitindex gestern dank eines furiosen Kurssprungs (+11,2%) nach oben zog. Das Tageshoch bei 12.323 konnte der DAX allerdings nicht halten, denn nachdem die Indizes an der Wall Street ins Minus drehten, gaben auch die deutschen Blue Chips ihre Gewinne beinahe vollständig wieder ab. Am Ende blieb lediglich ein kleines Plus von 0,1% auf der Anzeigetafel stehen, womit die Ausgangslage für den heutigen Donnerstag nahezu unverändert ist:

Den vollständigen Artikel lesen ...