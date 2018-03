FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im frühen Handel nach oben. Im Fokus steht der große Verfalltermin zum Wochenschluss. In Folge werden die Positionen teilweise gerollt, die Umsätze im Juni-Kontrakt ziehen damit deutlicher an. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 25 auf 12.285,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.290,5 und das -tief bei 12.264,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.653 Kontrakte.

March 15, 2018 03:29 ET (07:29 GMT)

