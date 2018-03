Skedd ist eine patentierte Verbindungstechnik, für die Würth Elektronik ICS als Finalist für den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2014 ausgezeichnet wurde. Während die Erfinder und ihre Lizenznehmer die Technologie primär für Verbindungen zur Stromversorgung nutzen, verwendet die Schwesterfirma Würth Elektronik Eisos die Skedd-Signalverbinder, um Bauteile für Signalverbindungen einzusparen.

Durchkontaktierte Bohrlöcher

Skedd verbindet die Vorteile einer Einpressverbindung mit denen einer reversiblen Steckverbindung. Der Clou dabei ist, dass den Stecker nicht eine montierte Buchse auf der Leiterplatte aufnimmt, sondern durchkontaktierte Bohrlöcher auf der Platine wie bei einer Einpressverbindung. Die hohen Kräfte während des Verbindungsprozesses schaffen bei Einpressverbindungen eine gasdichte Verbindung zwischen den Kontaktpartnern. Die Lochgeometrie der Leiterplatte passt sich dem Kontakt an. Bei einer klassischen Steckverbindung dagegen drückt man die Kontaktpartner mit einer ausreichend großen Kraft, der Kontakt-Normalkraft, gegeneinander, ohne dass eine intermetallische Verbindung entsteht. Dabei passt sich die Kontaktgeometrie des Steckverbinders der Bohrung in der Leiterplatte an.

Untersuchungen zeigen, dass die Einpressverbindung elektrisch einwandfrei funktioniert, wenn der Anbindungswinkel einer Ecke des Kontaktstiftes mindestens drei Grad beträgt. Damit eine Steckverbindung diese Anforderung zuverlässig erfüllt, ist es wichtig, ...

