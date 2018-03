Die britische Investmentbank Barclays hat Hannover Rück nach Zahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Underweight" mit einem Kursziel von 105,60 Euro belassen. Der Rückversicherer dürfte in seinem Schaden- und Unfallgeschäft weiterhin Reserven auflösen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig dürfte das prozentual zweistellige Prämienwachstum in dem Bereich weitergehen, wohingegen die Prämien in der Lebens- und Krankenrückversicherung stagnieren oder maximal prozentual einstellig wachsen sollten./tav/ck Datum der Analyse: 15.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2018-03-15/09:07

ISIN: DE0008402215