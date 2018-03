Fresenius hat 2017 das 14. Jahr in Folge mit einem neuen Rekord abgeschlossen. Auch 2018 strebt der Konzern weiteres Wachstum an. Gleichzeitig hält der Konzern an seiner Dividendenstrategie fest. Fresenius hat die 25. Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen. Sie soll auf 21 Prozent auf 0,75 Euro je Aktie angehoben werden. Die voraussichtliche Ausschüttungssumme an die Aktionäre beläuft sich somit auf 416 Millionen Euro. Damit ist Fresenius Deutschlands erster Dividendenaristokrat.

