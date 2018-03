Bad Marienberg - Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN DE000A0EQ578/ WKN A0EQ57) hat heute detaillierte vorläufige Konzernzahlen nach IFRS für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht, welche im Rahmen der am 12. Januar 2018 in einer Ad-hoc Mitteilung bekannt gegebenen Erwartungen liegen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...