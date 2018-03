Der Großküchenausrüster Rational AG (ISIN: DE0007010803) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 8,80 Euro je Aktie ausbezahlen, eine Anhebung um zehn Prozent gegenüber dem letzten Jahr (8,00 Euro). Zusätzlich erhalten die Aktionäre eine Sonderdividende in Höhe von 2,20 Euro für das Jahr 2017. Insgesamt kommen damit 11,00 Euro zur Ausschüttung. Auf dem aktuellen Kursniveau von 541,50 Euro beträgt ...

