Neueste Akquisition erweitert Produktionskapazitäten für natürliche Farben

Das Unternehmen Sensient Technologies (NYSE: SXT) hat heute bekannt gegeben, dass es die Übernahme des Geschäftsbereichs für natürliche Farben von GlobeNatural abgeschlossen hat, ein in der peruanischen Hauptstadt Lima ansässiges Unternehmen, das im Bereich natürlicher Lebensmittel und Inhaltsstoffe tätig ist. Die neue Unternehmenseinheit wird unter dem Namen Sensient Natural Colors Peru S.A.C. weitergeführt.

Das Hinzukommen eines großen Herstellers von natürlichen Farben in Peru schafft signifikante neue Produktionskapazitäten für Karmin und Annatto und erweitert die Palette von Anthocyan-Farbquellen im Lebensmittelfarbangebot von Sensient. "Diese Übernahme im Rahmen unserer ‚Seed to Shelf (Vom-Samen-ins-Regal)'-Initiative versetzt uns in die Lage, führenden Lebensmittel- und Getränkeherstellern mehr Stabilität hinsichtlich Lieferfähigkeit und Kosten zu bieten und gleichzeitig unsere Ziele in Bezug auf eine nachhaltige und sozial verantwortliche Beschaffung zu erfüllen. In Kombination mit unseren branchenführenden Technologien im Bereich Agronomie und natürliche Farben sind wir durch die vertikale Integration von Sensient ausgezeichnet positioniert, um die weltweit wachsende Nachfrage nach Farben aus natürlichen Quellen zu befriedigen", kommentierte Paul Manning, Chairman, President und Chief Executive Officer von Sensient Technologies.

Diese Mitteilung umfasst Aussagen, die nach den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen möglicherweise als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um eine Zusicherung von zukünftigen Leistungen, sondern sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren in Bezug auf die Betriebe und das Geschäftsumfeld des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Hinweisen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und die auch den zukünftigen finanziellen Erfolg des Unternehmens ungünstig beeinflussen könnten, umfassen u. a. Folgendes: das Tempo und die Art der neuen Produkteinführungen durch das Unternehmen und dessen Kunden, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zur Schaffung eines nachhaltigen und dauerhaften Aktionärswerts erfolgreich umzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategien erfolgreich umzusetzen, die Ergebnisse der verschiedenen Bemühungen des Unternehmens zur Produktivitätssteigerung und Kostensenkung, Veränderungen bei den Kosten oder der Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie Energie, industrielle und wirtschaftliche Faktoren in Bezug auf das in- und ausländische Geschäftsfeld des Unternehmens, das Marktwachstum bei Produkten, mit denen das Unternehmen im Wettbewerb tätig ist, die Akzeptanz von Preiserhöhungen seitens der Branche und der Kunden, Maßnahmen von Konkurrenzunternehmen sowie eine Steigerung des Wettbewerbdrucks, der Verlust von Kunden in gewissen Produktkategorien, wo unser Umsatz auf einer relativ kleine Kundenzahl beruht, Produkthaftpflichtansprüche oder Rückrufaktionen, die Kosten für Einhaltung oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die für unsere Branchen und Märkte gelten, Veränderungen bei Kundenwünschen und Technologien sowie das Scheitern von zukünftigen Übernahme- oder Veräußerungsvorhaben. Das Unternehmen ist jedoch nicht nur den oben angegebenen Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es momentan für unerheblich hält, können sich ebenfalls negativ bemerkbar machen. Falls sich irgendwelche bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten tatsächlich ereignen sollten, könnten diese Entwicklungen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unser Betriebsergebnis haben. Diese Mitteilung enthält zeitabhängige Informationen, die von der Geschäftsführung bis zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Mitteilung so gut wie möglich analysiert wurden. Soweit dies durch geltendes Recht nicht erforderlich ist, übernimmt das Unternehmen keinerlei Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen, auch wenn Erfahrungen oder zukünftige Änderungen deutlich machen, dass die hier ausdrücklich oder andeutungsweise prognostizierten Ergebnisse nicht eintreten dürften. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden sich in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K sowie auf unseren nachfolgenden Einreichungen bei der SEC.

ÜBER SENSIENT TECHNOLOGIES

Die Sensient Technologies Corporation ist ein weltweit führender Hersteller und Verkäufer von Farben, Aromen und Duftstoffen. Sensient setzt in Anlagen rund um die Welt fortschrittliche Technologien zur Entwicklung von spezialisierten Lebensmittel- und Getränkesystemen, Kosmetik- und Pharmasystemen, speziellen Tinten- und Farbsystemen sowie sonstigen Spezial- und Feinchemikalien ein. Zu den Unternehmenskunden gehören wichtige internationale Fertigungsunternehmen, welche die meisten der bekanntesten Weltmarken vertreten. Der Hauptsitz von Sensient befindet sich in Milwaukee, Wisconsin.

www.sensient.com

