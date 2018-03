Das liegt deutlich über dem allgemeinen Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent (kalenderbereinigt). In absoluten Zahlen gemessen haben die VDW-Mitglieder 2017 gut 7,8 Mrd. m2 Wellpappe abgesetzt. Damit verzeichnen sie ein Plus von 230 Mio. m2 gegenüber dem Vorjahr, was einer Steigerung von 3,0 Prozent entspricht.

Solide Absatzentwicklung

"Die Voraussetzungen für diese Erfolgsstory der Wellpappe sind vor allem die solide Entwicklung bei unseren Kunden und die anhaltende Konsumlaune der Verbraucher", erklärt Dr. Steffen P. Würth, Vorsitzender des VDW, anlässlich der Jahrespressekonferenz des Verbands. "Auch in dieser Phase des Aufschwungs konnten Wellpappenverpackungen wieder unter Beweis stellen, dass sie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit ein unverzichtbarer Partner für Industrie, Handel und Logistik sind", so Würth weiter.

Gleichzeitig konnten die anhaltende positive Wirtschaftsentwicklung und die damit verbundenen Absatzzuwächse nicht ...

