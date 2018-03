Die führende Klinik in der Krebsforschung unterstützt die Weiterentwicklung von Oncomine für Flüssigbiopsie-Diagnostik und Immunonkologie.



Berlin und Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Thermo Fisher Scientific (http://www.thermofisher.com/us/en/home.html) macht die "Charité - Universitätsmedizin Berlin" zum neuesten Mitglied für die Next-Generation-Sequenzierung im Programm für Exzellenzzentren für begleitende Diagnostik (Companion Dx Center of Excellence Program, COEP), eine Initiative zur Etablierung strategischer Kooperationen mit führenden Forschungskliniken, die sich auf die Weiterentwicklung der Oncomine-Assays (https://www.thermofisher.com/search/results?quer y=Oncomine%20assays&focusarea=Search%20All) für den klinischen Einsatz konzentriert, um am europäischen Markt die Präzisionsmedizin voranzutreiben.



"Das Institut für Pathologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin ist hoch motiviert, die Entwicklung und Umsetzung neuer Ansätze zur Identifizierung molekularer Eigenschaften als Grundlage für die Präzisionsmedizin zu unterstützen", sagte Professor Michael Hummel, Institut für Pathologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin. "Wir stehen am Anfang einer spannenden neuen Ära, und diese Partnerschaft ist eine wichtige Komponente in der rascheren Umsetzung neuer Assays zum Wohle von Patienten."



Im Rahmen der Vereinbarung wird Hummel Forschungsstudien zu den Oncomine-Assays für Immunonkologie und Flüssigbiopsien (https://www.t hermofisher.com/search/results?query=Liquid%20biopsy%20assays&focusar ea=Search%20All) sowie Sequenzierungsplattformen von Thermo Fisher leiten. Die Daten aus diesen Studien sollen außerdem veröffentlicht und mit der breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft geteilt werden.



Mit einer Geschichte, die auf mehr als 300 Jahre zurückblickt und zahlreiche Nobelpreisträger hervorgebracht hat, verfügt die Charité - Universitätsmedizin Berlin über eine starke Tradition der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen, um die Medizin voranzutreiben und die neuesten Entwicklungen anzuführen. Ihre Abteilung für Molekulardiagnostik verwendet derzeit die Amplikon-Sequenzierung der nächsten Generation von Thermo Fisher für die Patientenversorgung und hat Tausende von Krebspatienten auf Basis dieser molekularen Tumorprofile behandelt.



Die Forschungsklinik ist in ein breites biomedizinisches Forschungs-Ökosystem eingebettet, das aus verschiedenen Institutionen und Unternehmen besteht, die die fortgeschrittene biomedizinische Wissenschaft vorantreiben. Als weltweit führende Einrichtung in der Onkologie, die klinische Maßstäbe für die Krebsforschung und das Testen setzt, hat die Charité - Universitätsmedizin Berlin bereits in der Vergangenheit gemeinsam mit Thermo Fisher an Projekten zur Produktentwicklung gearbeitet. Sie tritt einer Reihe von hochrangigen COEP-Mitgliedern in Europa bei, darunter das Institut für medizinische Genetik und Pathologie am Universitätsspital Basel (http://thermofisher.mediaroom.com/press-releases?item=122393) und das Pathologische Institut Heidelberg. (http://thermofisher.mediaroom .com/2017-09-07-Institute-of-Pathology-Heidelberg-Joins-Thermo-Fisher -Scientific-Center-of-Excellence-Program-to-Drive-Oncology-Companion- Diagnostic-Development-in-Europe)



"Thermo Fisher Scientific macht weiterhin Fortschritte im Bereich von Partnerschaften mit führenden Organisationen in der medizinischen Onkologie, um ein optimales Oncomine-Testen und beste Begleitdiagnostika für Pharmakunden und Kunden aus dem klinischen Bereich zu schaffen", sagte Joydeep Goswami, Leiter des Bereiches Klinische Next-Generation-Sequenzierung und Onkologie bei Thermo Fisher Scientific. "Unsere zahlreichen Partnerschaften mit Mitgliedern des NGS-Exzellenzzentrums unterstreichen unser Engagement, modernste Technologien zur Verbesserung der Patientenversorgung zu entwickeln und umzusetzen."



Informationen zu Thermo Fisher Scientific



Thermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft mit Umsätzen in Höhe von mehr als 20 Milliarden USD und ca. 70.000 Mitarbeitern weltweit. Unsere Mission lautet, es unseren Kunden zu ermöglichen, die Welt zu einem gesünderen, saubereren und sichereren Ort zu machen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre biowissenschaftliche Forschung zu beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen zu lösen, die Diagnose bei Patienten zu verbessern, Medikamente auf den Markt zu bringen und die Laborproduktivität zu erhöhen. Mit unseren herausragenden Marken - Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific und Unity Lab Services - bieten wir eine beispiellose Kombination aus innovativen Technologien, bequemen Einkaufsoptionen und umfassender Kundenunterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com.



