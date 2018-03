Sind auch Sie Mitglied des ADAC, liebe Leser? Der deutsche Automobilclub hatte vor ein paar Jahren zwar mit schlechter Presse zu kämpfen, kann sich aber auch heute noch auf mehr als 20 Millionen zuverlässige Mitglieder verlassen. Viele von diesen sind seit Jahren im Club und denken gar nicht daran zu kündigen. Was sollten Sie auch im Fall einer Panne ohne die "gelben Engel" tun? Die Stellung des Vereins ADAC ist also eine sehr gute. Gänz ähnlich sieht es in Großbritannien aus, wo der größte Automobilclub jedoch eine Aktiengesellschaft ist. Hier können Anleger also von der treuen und zahlungsbereiten Kundschaft profitieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...