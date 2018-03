Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern habe gute Resultate vorgelegt, der Ausblick erscheine aber etwas vorsichtig, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. K+S habe einen deutlichen Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Aussicht gestellt, dabei aber auch angedeutet, dass der Konzern sich mit Blick auf die Markterwartungen wohl fühle./mis/jha/ Datum der Analyse: 15.03.2018

ISIN: DE000KSAG888