Die Commerzbank hat die Lufthansa-Aktie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe das Jahr 2017 mit einem unerwartet starken vierten Quartal abgeschlossen, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Ausblick auf das neue Jahr sei zwar vorsichtig, das Management aber zuversichtlich für das erste Halbjahr. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei kein wesentlicher Gegenwind zu erwarten. Der Experte geht deshalb davon aus, dass 2018 sogar noch besser ausfallen dürfte als 2017./tav/ck Datum der Analyse: 15.03.2018

