Das Analysehaus RBC Capital hat die Lufthansa-Aktie nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Die Fluggeselllschaft habe beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebit) leicht über den Erwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf 2018 sei leicht besser als gedacht. In der Sommersaison dürften sich in Europa Nachfrage und Angebot die Waage halten, auf einigen Routen könnten die Plätze sogar knapp werden. Sorge bereite ihm aber die Nordatlantik-Route, wobei zumindest bislang vom deutschen Markt aus weniger Konkurrenz durch Billigflieger komme./tav/ck Datum der Analyse: 15.03.2018

