Mit Schulungen ungebremst auf der Überholspur: Seit der Gründung im Jahr 1965 als Ein-Mann-Unternehmen im bayerischen Zandt ist die Zollner Elektronik organisch gewachsen. Heute arbeiten über 10.800 Mitarbeiter für den EMS-Anbieter, der schon seit Jahren zu den weltweiten Top-15 zählt.

Der ungebrochene Erfolg beflügelt und lässt Expansionspläne rasch vorantreiben. Bemerkenswert dabei: Das Wachstum findet nicht allein im Ausland statt, Zollner wächst auch im Heimatmarkt Deutschland. Im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze ist der Mechatronik-Dienstleister von jeher gut aufgestellt - die acht deutschen Zollner-Standorte rund um Zandt liegen alle in einem Umkreis von 30 km und beschäftigten alles in allem weit über 5000 Mitarbeiter. Um das geplante Wachstum realisieren zu können, muss auch das Zollner-Team weiter wachsen.

Großes Engagement als Ausbilder plus Schulung

Dazu braucht es eine Strategie - gerade in einem Landkreis, in dem nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Permanent werden im Hauptwerk Erweiterungen umgesetzt, um den wachsenden Anforderungen auf Kundenseite zu entsprechen und die ohnehin große Fertigungstiefe weiter auszubauen. So wurde etwa für Kunden aus der dynamischen Medizingerätebranche eine 12.500 m² große Fertigungshalle erstellt, in der gemäß der strengen FDA-Normen produziert wird (FDA für "Food and Drug Administration", die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde). Dadurch ist es möglich, die kontinuierlich steigenden nationalen und internationalen Anforderungen gemäß Sauber- und Reinraumproduktion zu erfüllen. Auf dieser Fläche, die Ende des ersten Quartals 2018 mit einem Teilbereich die Produktion aufnehmen wird, können nur Fachkräfte zum Einsatz kommen, welche diese hohen Vorgaben zuverlässig mit Know-how und Berufserfahrung erfüllen können.

Hier profitiert Zollner von seinem großen Engagement als Ausbildungsbetrieb, durch das der EMS einen Teil des Nachwuchses an Fachkräften seit vielen Jahren aus eigener Kraft sichert: Jährlich absolvieren rund 80 Auszubildende ihre Berufsausbildung bei Zollner und werden nach erfolgreichem Abschluss in der Regel direkt übernommen. Auf diese Weise haben bereits weit über 1600 Jugendliche einen Beruf im Unternehmen erlernt, das dann auch in fast allen Fällen erste Station ihrer beruflichen Laufbahn wurde.

Löttechnik-Qualifizierung für Fachkräfte

Aber die Ausbildung von Jugendlichen allein kann es nicht richten. Das weiß man bei Zollner - und setzt daher zusätzlich auf Schulung der eigenen Beschäftigten. Ein erstes Schulungszentrum wurde bereits 2005 im Hauptwerk gegründet, in dem die Fachkräfte für das Handlöten geschult wurden. Gestartet war man mit Handlötschulungen, um den Lötfachkräften eine einheitliche Grundausbildung zukommen zu lassen. Konkret werden heute in diesem Bereich die AVLE-Module 1 (Grundlagen und THT-Schulung) und 2 (SMT-Basisschulung) ...

