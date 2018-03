EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate prüft Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung für weiteres Wachstum DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate prüft Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung für weiteres Wachstum 15.03.2018 / 11:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR EYEMAXX Real Estate prüft Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung für weiteres Wachstum Aschaffenburg, den 15. März 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) prüft Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung. Damit will das Unternehmen gegebenenfalls die Mittel für zusätzliche Wachstumschancen durch (zum Teil bereits gesicherte) Projekte im Immobilienbereich einwerben. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung von neuen Projekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments. Zum Zweck der Finanzmarktsondierung hat die EYEMAXX Real Estate AG die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und die equinet Bank AG mandatiert. Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556 15.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 664453 15.03.2018 CET/CEST

