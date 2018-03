Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht.

Darin bestätigt der Konzern seine am 1. Februar 2018 veröffentlichten vorläufigen Geschäftsergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr. Demnach hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 172,1 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 1,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 (170,0 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag im Geschäftsjahr 2017 bei 9,2 (2016: 10,5) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) bei 16,4 (2016: 17,5) Mio. Euro.

Vor diesem Hintergrund werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 3. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie vorschlagen.

Unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Segmente

"Im Geschäftsjahr 2017 haben wir Licht und Schatten erlebt. Während sich beispielsweise das Segment Spirituosen mit einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag als erwartet äußerst positiv entwickelt hat, waren wir gleichzeitig mit einigen Herausforderungen konfrontiert, die sich in den Segmenten Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme niedergeschlagen haben", so Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft.

Eine erfreuliche Entwicklung im Segment Spirituosen sei das starke Absatzplus von insgesamt rund 6 % bei den Kernmarken Berentzen und Puschkin. Im Segment Alkoholfreie Getränke sei die Wachstumsdynamik der Marke Mio Mio besonders beeindruckend. "Die unverändert hervorragende Entwicklung von Mio Mio mit ...

