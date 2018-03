Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen im Schlussquartal dank des Salz-Geschäfts etwas übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der freie Mittelzufluss (FCF) sei aber niedriger als von ihm gedacht. Für 2018 sei zudem ein weiterhin negativer FCF in Aussicht gestellt worden. Er soll erst 2019 positiv sein./mis/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018

ISIN: DE000KSAG888