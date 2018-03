Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 36,00 auf 33,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der spanische Textilkonzern habe sich im vergangenen Geschäftsjahr wie erwartet gegen negative Währungseinflüsse behaupten können, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr dürften die Umsätze weiter zulegen, wenn auch nicht so stark wie zuletzt gedacht. Die operative Marge werde entgegen der allgemeinen Markterwartung stabil bleiben./she/ajx Datum der Analyse: 14.03.2018

ISIN: ES0148396007