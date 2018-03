Der Einsatz einer intelligenten Beleuchtungssteuerung, z.?B. mit einem konventionellen Präsenzmelder, kann je nach Gegebenheit viel Energie einsparen. Wenn das Licht nur dann eingeschaltet ist, wenn es aufgrund von Präsenz und nicht ausreichendem Tageslichteinfall gebraucht wird, lassen sich Ersparnisse zwischen 20?% und 80?% realisieren.

Das einfache Ein- oder Ausschalten ist zwar relativ kostengünstig umsetzbar, hat allerdings auch ein paar Nachteile:

Das geforderte Beleuchtungsniveau kann je nach Tageslichteinfall auch schon mit weniger als 100?% Beleuchtung realisiert werden. Insbesondere in Räumen mit einseitigem Tageslichteinfall sorgt nur eine in mehrere Lichtzonen unterteilte Konstantlichtregelung für ein homogenes Beleuchtungsniveau und eine möglichst hohe Energieersparnis. Häufig unterschätzt: Gerade zu Beginn ihrer Lebenszeit ist die Beleuchtungsleistung einer Anlage ungedimmt in der Regel »zu hoch«, da man in der Planung die Alterung der LED-Beleuchtung berücksichtigt und deshalb eine Reserve einrechnet. Weiterhin nimmt der Nutzer das »harte« Ausschalten bei ausreichendem Tageslicht häufig als störend wahr, da auf einen Schlag die Beleuchtungsstärke absinkt und sich die Augen an die neue Situation gewöhnen müssen.

Das Schalten von LED-Leuchten führt zu hohen Einschaltströmen. Um das Relais zu schonen und häufige Schaltvorgänge nach Ablauf der Nachlaufzeit der Bewegungsdetektion zu vermeiden, sollte die Nachlaufzeit bei Schalt-Präsenzmeldern bei mindestens 5?min liegen. Dies führt dazu, dass im ungünstigsten Fall nach jeder Präsenz das Licht für mindestens 5?min »umsonst« eingeschaltet ist.

Aus bedeutet aus. Häufig wünschen die Anwender nachts oder in Räumen und Hallen ohne Tageslichteinfall ein Orientierungslicht, damit Bereiche, in denen keine Präsenz vorliegt, zumindest ein wenig beleuchtet sind. Lässt sich dies nicht realisieren, entscheiden sich die Nutzer häufig dafür, die Beleuchtung dauerhaft komplett einzuschalten, was wenig energieeffizient ist.

Eine intelligente Beleuchtungssteuerung auf Dali-Basis bietet eine Lösung für diese Nachteile:

Dali bedeutet Dimmfähigkeit. Ein Dali-Lichtsteuerungssystem mit Präsenzmelder kann die Lichtzonen bedarfsgerecht steuern, je nach Ausstattung für mehrere Lichtzonen pro Präsenzmelder. Bevor die Melder den Dali-Leuchten das Signal zum Ausschalten geben, fährt die Beleuchtung sanft herunter. Es wird nur so viel Lichtleistung angefahren, wie benötigt wird.

Dali-Leuchten werden über Befehle ein- und ausgeschaltet (bzw. gedimmt) und müssen deshalb nicht mit einem Relais geschaltet werden. Den Relais-Verschleiß muss man deswegen nicht beachten und kann kürzere Nachlaufzeiten wählen (Details siehe Kasten).

Die meisten Dali-Lichtsteuerungssysteme bieten eine Orientierungslicht-Funktion, welche die Beleuchtung bei Nicht-Präsenz auf z.B. 10?% herunterregelt. Bessere Systeme können über eine »Guided-Light«-Funktion auch Nachbarbereiche hochdimmen, so dass Personen nicht ...

