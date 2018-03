wallstreet:online AG: wallstreet:online prüft eigenen ICO als zusätzliches Finanzierungsmittel DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges wallstreet:online AG: wallstreet:online prüft eigenen ICO als zusätzliches Finanzierungsmittel 15.03.2018 / 12:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wallstreet:online prüft eigenen ICO als zusätzliches Finanzierungsmittel Wie bereits am 6. März 2018 berichtet, ist die wallstreet:online Gruppe in den Informations- und Werbemarkt für ICOs (Token Sale) eingetreten. In diesem Zusammenhang gibt es bei der wallstreet:online AG erste Überlegungen, dieses neue Finanzierungsmittel gegebenenfalls auch für eigene Zwecke einzusetzen. Mittels des Verkaufs von Token könnten zusätzliche internetbasierte Geschäftsbereiche aufgebaut werden, welche die Blockchaintechnologie nutzen und bei denen Tokens zur Abwicklung von Zahlungs- und Leistungsbeziehungen verwendet werden. Auch wenn dieser Bereich weltweit betrachtet von ganz erheblicher Dynamik ist, gibt es erst wenig Praxiserfahrungen mit dem operativen Betrieb solcher Geschäftsmodelle, da diese zumeist nach Durchführung eines Token Sale erst noch aufgebaut werden und sich in der Praxis beweisen müssen. Die Finanzierung solcher Modelle über Token hat insoweit noch einen gewissen experimentellen Charakter. In diesem Sinne könnte auch die wallstreet:online Gruppe den Verkauf von Token zur Finanzierung von neuen, noch nicht praxiserprobten Geschäftsmodellen verwenden. Bevor eine Entscheidung über ein solches Vorgehen getroffen wird, wird der Vorstand die rechtlichen Voraussetzungen prüfen lassen und auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit noch unsicheren Regulierungsfragen. Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied Pressekontakt: Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de 15.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 664465 15.03.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2GS609

AXC0193 2018-03-15/12:20