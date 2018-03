Der Uber-Rivale Lyft will mit dem Auftragsfertiger Magna neue Technologien für selbstfahrende Autos entwickeln.

Der Fahrdienstvermittler Lyft will gemeinsam mit dem Auftragsfertiger Magna Technologie für selbstfahrende Autos entwickeln. Geplant seien Geräte, mit denen herkömmliche Fahrzeuge zu Roboterwagen umgebaut werden können, sagte Lyft-Chefstratege Raj Kapoor dem "Wall Street Journal". Die Technik könne sowohl in Autos bei dem Fahrdienst-Vermittler zum Einsatz kommen als auch von Magna in Wagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...