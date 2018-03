Als einer der besten Sportler der heutigen Zeit wird Lewis Hamilton die Herrenmode von TOMMY HILFIGER als globaler Markenbotschafter ab Frühling 2018 repräsentieren.

Tommy Hilfiger, im Besitz von PVH Corp. [NYSE: PVH], kündigte an, dass der britische Formel-Eins-Rennfahrer und viermalige Formel-Eins-Weltmeister Lewis Hamilton der neue globale Markenbotschafter für TOMMY HILFIGER men's sein wird, einschließlich HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED und TOMMY HILFIGER Menswear, Underwear und Swimwear, ab Frühling 2018. Die Zusammenarbeit spiegelt das strategische Engagement von Tommy Hilfiger wider, auf seinen starken Errungenschaften im Bereich der Herrenmode aufzubauen, das globale Wachstum seines Herrenmodegeschäfts weiter auszubauen und die nächste Generation für die Marke zu begeistern.

Lewis Hamilton featured in the TOMMY HILFIGER Spring 2018 Advertising Campaign as the new men's global brand ambassador. Photographed by Mikael Jansson.

"Ich habe Lewis unglaubliche Ausdauer bei Rennen immer bewundert, sowie seinen einzigartigen Stil abseits der Rennbahn, der die neue Generation von Tommy-Trägern anspricht", sagte Tommy Hilfiger. "Er hat sich seine unglaubliche Karriere als Rennfahrer mit Leidenschaft, Hingabe und extrem harter Arbeit erarbeitet Werte, die ich bei der Gründung meiner Marke hatte. Wir blicken auf eine Geschichte in der Formel Eins zurück und diese Zusammenarbeit basiert auf unseren vergangenen Partnerschaften in der Welt des Motorsports."

Berufliche Errungenschaften von Lewis Hamilton haben ihn an die Spitze globaler Athleten gebracht und er wird als einer der besten Formel-Eins-Fahrer der Geschichte betrachtet. Er hält den Rekord der meisten Polepositions, Karrierepunkte und meisten Siege auf unterschiedlichen Strecken. Er hat in jeder Saison, in der er teilgenommen hat, mindestens einen Grand Prix gewonnen. Lewis Hamilton hat mehr als 17 Millionen Fans über seine Social-Media-Kanäle, in denen er seinem Publikum einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Formel-Eins-Rennwelt und seines Privatlebens bietet.

"Ich glaube an die Macht der Mode und die Innovation, Individualität zu feiern und Konventionen zu brechen wie Tommy Hilfiger", sagte Lewis Hamilton. "Tommys Designs inspirieren mich, in jedem Outfit mutig zu sein, das ich neben der Rennstrecke zusammenstelle, wobei ich meine Kreativität und vielseitigen Stil selbstbewusst ausdrücke. Seine bahnbrechenden experimentellen Veranstaltungen TOMMYNOW sind einzigartig und ich freue mich sehr, mit einer derart visionären Marke zusammenzuarbeiten."

Die integrierte men's-Kampagne wurde von Mikael Jansson beim Pocono Raceway in Pennsylvania, USA, fotografiert, der auch als Tricky Triangle bekannt ist, und wird im Frühling 2018 global herausgebracht. Sie umfasst exklusive Videoteaser, Druck-, Online- und Out-of-Home-Medien und wird durch einzigartige Verbraucheraktivierungen gestützt, die die einzigartige Perspektive der Marke der Popkultur weiter um die Welt tragen. Die TOMMY HILFIGER men's-Kampagne wird gemeinsam mit der Werbung für Damenmode der Marke stattfinden, mit der globalen Markenbotschafterin der Damenmode und internationalem Supermodel Gigi Hadid. Die Kampagnen sind zusammengelaufen, als Lewis Hamilton und Gigi Hadid sich hinter das Lenkrad eines Mercedes-AMG GT S beim Pocono Raceway gesetzt und ihre erste Fahrt zusammen auf der Strecke unternommen haben, die in einem durch eine am Armaturenbrett angebrachte Kamera gedrehten Video von Matt Baron aufgenommen wurde, wobei ihre Reaktionen auf die Fahrkünste des anderen gezeigt werden.

Die Führlingskollektion 2018 TOMMY HILFIGER men's feiert Tommy Hilfigers Liebe zum Motorsport, der Geschwindigkeit und Direktheit mit einem Hauch Vintage-Nostalgie vereint. Die Kollektion, die auf der TOMMYNOW "DRIVE" bei der Mailänder Fashion Week am 25. Februar vorgestellt wurde, stimmt der Formel-Eins-Boxencrew zu, mit Arbeitskleidung und einem starken Fokus auf Denim. Street Styles entstehen aus den ikonischen Formen, gewagten Farben und stromlinienförmigen Mustern von Rennfahrern. Im Hinblick auf die amerikanische Automobilkultur wird die Kleidung für eine Kollektion neuerfunden, die den Ansprüchen des heutigen sich schnell entwickelnden Lebensstils entspricht.

Die Markentradition von TOMMY HILFIGER ist eng mit Popkultur- und Sportikonen verbunden. In den 90ern war Hilfiger einer der ersten Designer, der Mode mit Berühmtheiten verband, und er wurde zum Vorreiter in der Industrie, durch Bekleiden junger Künstler wie etwa Aaliyah, Mark Ronson und Usher, und mit Musikern wie David Bowie und Beyoncé in seinen Werbekampagnen. In den letzten Jahren hat Tommy Hilfiger inspirierende Partnerschaften mit dem internationalen Tennis-Champion Rafael Nadal, dem internationalen Supermodel Gigi Hadid und dem preisgekrönten Musiker-/Produzentenduo The Chainsmokers aufgebaut, die das Markenengagement widerspiegeln, seine Reichweite auszudehnen und die nächste Generation Verbraucher anzuziehen. Tommy Hilfiger blickt auch auf eine Geschichte in der Formel Eins zurück. Vor Kurzem wurde eine mehrjährige strategische Partnerschaft als der offizielle Bekleidungspartner für den viermaligen Weltmeister Mercedes-AMG Petronas Motorsport angekündigt.Die Marke hat zuvor das Lotus Formel-Eins-Team von 1991 bis 1994 gesponsort und war die erste Marke, die nicht aus der Automobilwelt stammt, die das Formel-Eins-Team von Ferrari gesponsort hat, einschließlich Uniformen, die vom Designer selbst 1998 enworfen wurden.

Über Tommy Hilfiger

Mit einem Markenportfolio, zu dem TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS zählen, ist Tommy Hilfiger eine der namhaftesten Designer-Lifestyle-Gruppen der Welt. Der Fokus liegt auf dem Design und Marketing hochqualitativer Konfektionsmode und Sportswear für Herren, Damen-Kollektionen und -Sportswear, Kindermode, Jeans-Kollektionen, Unterwäsche (einschließlich Bademäntel, Schlafanzüge und Loungewear) sowie von Schuhen und Accessoires. Über ausgewählte Lizenzträger bietet Tommy Hilfiger komplementäre Lifestyle-Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Sportmode (Golf und Schwimmen), Strümpfe, Lederartikel, Haushaltswaren und Gepäckstücke an. Die TOMMY JEANS Produktlinie umfasst Jeanswear und Schuhe für Damen und Herren, Accessoires und Düfte. Die Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS stehen Verbrauchern weltweit über ein weitreichendes Netzwerk von TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Einzelhandelsgeschäften, führenden Spezialgeschäften und Kaufhäusern, ausgewählten Online-Händlern sowie unter tommy.com zur Verfügung.

Über die PVH Corp.

Im Rahmen einer über 135 Jahre langen Geschichte hat PVH das Wachstum von Marken und Geschäften mit reicher amerikanischer Tradition vorangetrieben und wurde zu einem der größten Bekleidungsunternehmen der Welt. Wir haben mehr als 35.000 Mitarbeiter, die in über 40 Ländern tätig sind, und einen Jahresumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar. Wir besitzen die Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo,Warner'sund Olga sowie die digitalzentrierte Dessousmarke True & Co. und vermarkten eine Vielzahl von Waren unter diesen und anderen national oder international bekannten lizenzierten Marken in unserem Besitz.

*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Ltd. lizenziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

