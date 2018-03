Von Pietro Lombardi

MAILAND (Dow Jones)--Der Hedgefonds Elliott beharrt auf personellen Veränderungen im Verwaltungsrat von Telecom Italia. Dabei will der aktivistische Investor auch den Verwaltungsratsvorsitzenden und Vivendi-CEO Arnaud de Puyfontaine ausgetauscht sehen, wie Telecom Italia mitteilte. Die französische Vivendi SA hält fast 24 Prozent an Telecom Italia. Darüber hinaus fordert der US-Hedgefonds fünf neue Köpfe im Verwaltungsrat des italienischen Konzerns. Damit sollen allesamt Vivendi-Vertreter ersetzt werden, darunter auch der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende Giuseppe Recchi. Die Hauptversammlung von Telecom Italia muss sich nun am 24. April mit diesem Vorschlag befassen.

Elliott ist ebenfalls an der Telecom Italia SpA beteiligt. Letzten Erkenntnissen zufolge liegt der Anteil von Elliott allerdings unter der in Italien geltenden Meldeschwelle. Elliott hatte aber bereits angekündigt, die Beteiligung möglicherweise weiter aufzustocken.

